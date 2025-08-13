As revelações do tarot desta quarta-feira (13) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (13), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Pode haver progresso em uma área que parecia estagnada no passado. Esse movimento lento e constante representa seus esforços dando resultado, com novas oportunidades se abrindo para você. Essa mudança pode não ser tão drástica quanto você gostaria, mas catalisa uma esperança renovada e motivação para seguir em frente.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A flexibilidade atrai coisas boas para você, e o respeito é a consequência. Transforme os desafios que você enfrenta em oportunidades com a ajuda dessa energia positiva, pois sua calma dará origem a soluções. Tenha certeza de que todos os elementos estão se alinhando perfeitamente quando você mantém a mente aberta.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Uma pequena, mas poderosa vitória elevará seu ânimo e o impulsionará a almejar mais alto. Este momento lembra que todo o seu trabalho árduo está levando a algo belo. Celebre, por menor que seja, e canalize essa energia para o seu próximo objetivo.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Aproveite o momento de pausa, pois ele traz uma nova perspectiva sobre o que antes era desconcertante. Mergulhe na sua própria companhia, respire fundo e deixe a calma te guiar. Nessa tranquilidade, o alinhamento do seu coração e da sua mente criará harmonia.

Texto com informações do site Hindustan Times