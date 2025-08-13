Adeus terninhos? Esta é a nova maneira de usar calças de alfaiataria: um visual sofisticado e glamouroso

Calças de alfaiataria não são mais sinônimo de formalidade rigorosa. Hoje, suas silhuetas são reinventadas em cortes largos, cropped ou de cintura alta que estilizam e alongam a silhueta. Elas são usadas em cores neutras como bege, cinza, preto ou branco, mas também em tons vibrantes e estampas inusitadas para quem busca um visual mais ousado.

Esqueça a ideia de que calças de alfaiataria são só para reuniões de escritório. Em 2025, a moda as reinventa como uma peça indispensável que combina elegância, conforto e um toque de ousadia. Elas são a base perfeita para um look que pode ser tão formal ou descontraído quanto você quiser, e as it girls sabem disso.

As calças de alfaiataria agora combinam com blusas boho ou de laço Pinterest (Pinterest)

Em 2025, calças de alfaiataria são muito mais do que uma peça de roupa: são uma declaração de estilo. O segredo é usá-las como uma tela em branco que se adapta à sua personalidade, seja para transmitir poder, frescor ou criatividade.

Calças de alfaiataria agora combinam com blusas boho ou com laços

Se você achava que calças de alfaiataria só pertenciam ao armário do escritório, é hora de atualizar seu estilo. A nova fórmula que arrebata o street style e os guarda-roupas das it girls combina a estrutura impecável da alfaiataria com o romantismo nada convencional das blusas boho. O resultado: um look sofisticado, feminino e, acima de tudo, cheio de personalidade.

Calças de alfaiataria, sejam retas, largas ou plissadas, proporcionam uma base elegante que estiliza instantaneamente. As blusas boho, por sua vez, adicionam movimento, textura e aquele ar descontraído que equilibra a formalidade das calças. Pense em renda, bordados, mangas bufantes ou estampas florais — tudo em tecidos fluidos que contrastam com a estrutura do terno.

Se há uma combinação que esbanja sofisticação, é a calça de alfaiataria com blusa de laço. Essa combinação, que remete à elegância dos anos 70 e 80, retorna em 2025 com um visual renovado e versátil, ideal tanto para o escritório quanto para um jantar com os amigos.

As calças de alfaiataria agora combinam com blusas boho ou de laço Pinterest (Pinterest)

Calças de alfaiataria proporcionam estrutura, linhas limpas e um efeito adelgaçante. Uma blusa com laço adiciona um toque romântico e retrô que suaviza a formalidade do look. O resultado é um conjunto equilibrado que projeta confiança e estilo.

Como combinar calças de alfaiataria com blusas com laço?

Essa combinação funciona porque equilibra o poder da alfaiataria com a suavidade feminina. É perfeita para quem busca transmitir profissionalismo sem abrir mão da moda e para quem entende que o estilo está nos detalhes... como um laço bem-feito.

Para afinar a silhueta

Opte por calças de alfaiataria de cintura alta, corte reto ou pernas largas para afinar a silhueta e fornecer uma base limpa para o look. Quanto à blusa, escolha um laço largo, mas delicado, de preferência em tecidos macios como seda ou cetim, que caiam fluidamente e dêem movimento ao look.

Não cometa esse erro

Como combinar calças de alfaiataria com blusas de laço? Pinterest (Pinterest)

O laço deve ser a peça central, então evite colares que compitam com ele. Em vez disso, opte por brincos discretos ou joias minimalistas. Um cinto fino na cintura pode ajudar a definir a silhueta e dar um toque moderno ao look.

Adicione um toque de estilo

Você pode optar por colocar a blusa por dentro da calça para definir a cintura e manter um visual elegante, ou deixar o laço levemente solto para um visual mais descontraído, porém chique. Ambas as opções são válidas; o segredo é a confiança com que você usa a roupa.