Três signos do horóscopo chinês que devem encerrar ciclos e renascer com forças renovadas

Segundo a astrologia chinesa, cada signo passa por fases de transformação que nem sempre coincidem com o calendário gregoriano, mas que são intensamente sentidas nos níveis emocional e espiritual.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Minuto Neuquén, não se trata de uma crise, mas sim de uma oportunidade de renascer com uma energia diferente. Confira a lista:

Búfalo

Foi um período de trabalho árduo, mas também de acúmulo emocional. Este fechamento de ciclo pede que você abra mão do controle, pare de se apegar ao que é insustentável e confie que o descanso também faz parte do progresso. Você renascerá quando entender que nem tudo depende da sua própria força.

Cavalo

Este momento convida você a olhar para trás, reconhecer erros e se reconciliar com decisões que não saíram como você esperava. O renascimento virá quando você se permitir parar, ouvir sua intuição e escolher caminhos mais alinhados com seu desejo mais profundo.

Cabra

ANÚNCIO

Este ciclo termina com uma limpeza emocional que pode doer, mas é necessária. Sua nova força surgirá quando você ousar se mostrar como é, sem medo de julgamento ou vulnerabilidade.

Com informações do site Minuto Neuquén