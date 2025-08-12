Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 15 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Não caia nos mesmos erros. Pessoas ou amigos agradáveis reaparecem. Momentos de surpresas e festas. Intensidade emocional; esclareça mal-entendidos antes que se agravem. Vocês irão a um lugar muito agradável. Atração por alguém com personalidade forte; avalie se a pessoa é realmente adequada ou se está procurando outra pessoa.

Capricórnio

Resolvendo o passado. Situações tensas estão começando a ser resolvidas. Um homem próximo será um apoio fundamental. Conversas para tomar decisões em conjunto, especialmente sobre questões financeiras ou de saúde. Uma semana para se desapegar daquilo que os outros pensam sobre você.

Aquário

Hora de saber agir. Você deve avaliar quem é sincero e quem não é. Casais devem coordenar os planos para que ambos se sintam incluídos. Evitem tomar decisões sozinhos. Vocês precisarão superar a rotina do casal. Atração repentina por alguém com uma vida agitada.

Peixes

Hora de ter limites mais claros. Você tende a guardar as coisas para si mesmo. Trocando olhares intensos; observe antes de confiar em alguém. Conversas profundas que fortalecem o relacionamento, pois é hora de trabalhar em equipe. Alguém com personalidade forte chamará sua atenção, mas você primeiro descobrirá suas verdadeiras intenções.a