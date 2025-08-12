Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 15 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Algo que dará entusiasmo está por chegar. Acredite nas coisas boas. Conversas honestas podem transformar seu relacionamento. Não deixe o medo sabotar sua harmonia. Uma nova pessoa pode despertar seu interesse, mas mantenha os pés no chão. Elas escrevem para você, criam expectativas, mas nada se materializa.

Virgem

Um livramento que pode doer. Oportunidade para uma nova paixão. Alguém não está totalmente estabelecido em uma situação e você não vai querer perder mais tempo. Um convite especial pode ser o início de algo novo e emocionante. Uma mensagem mexe com o coração. Expectativas.

Libra

Conflitos podem surgir rapidamente. Você deve avaliar e assumir o controle para avançar em questões emocionais ou bloqueios internos. A comunicação se fortalece; é hora de resolver mal-entendidos com paciência. Alguém pode despertar seu interesse de surpresa, mas tenha cuidado antes de confiar.

Escorpião

Uma mudança importante. Uma despedida emocional definitiva, mas consciente e saudável. Evite tensões em casa. Um problema com alguém dominante. Um momento de calma chega depois de um período de pressão; aproveite esse tempo para se reconectar. Uma nova pessoa entra em sua vida com uma energia acolhedora e confiável.

