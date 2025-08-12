Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 15 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Saiba quem é confiar. Uma mudança que será significativa. Um momento de harmonia e prazer a dois, fortalecerá os laços. Evite discussões em momentos especiais. Possibilidades se abrem para novos relacionamentos que alegram o coração.

Touro

Preocupações. Cuidado com pessoas que o manipulam. As energias estão a seu favor, mesmo que você se sinta preso em uma situação. Alguém supera com sucesso uma situação. Busquem acordos e evitem tensões. Um relacionamento estável pode surgir se você se abrir para conhecer pessoas próximas.

Gêmeos

A verdade está a seu favor, não se esqueça. Interesse em assuntos espirituais e em se conectar mais com a sua própria essência. Hora de conversar honestamente e renovar compromissos. Desejo de conhecer novas pessoas e aproveitar a vida. Você está mais focado em si mesmo. Cuidado com um novo lugar que irá conhecer.

Câncer

Um fardo sendo deixado no passado. Não tenha medo de assumir o controle da sua vida. Resolvendo problemas antigos que ainda machucam. Uma mensagem. Casais reforçam o compromisso mútuo. Um objetivo sendo planejado. Uma conexão inesperada pode surgir. Avalie se você realmente quer ir a um lugar que não se sente bem.

