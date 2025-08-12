Horóscopo de hoje, 12 de agosto de 2025: previsões para todos os signos

Descubra o que os astros reservam para você nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, no amor, trabalho, saúde e fortuna, de acordo com o seu signo.

Áries

Você sentirá tensão emocional, ideal para relaxar e organizar prioridades sem drama.

Touro

Seu magnetismo está aguçado: você pode atrair conexões atraentes. Aproveite esta oportunidade para socializar e se expressar com autenticidade.

Gêmeos

Um bom dia para explorar a mente e se conectar com o pensamento elevado. Uma amizade do passado pode ajudá-lo a resolver algo importante.

Câncer

Novos desenvolvimentos na carreira podem chegar hoje, incluindo surpresas agradáveis; além disso, a energia favorece a proximidade emocional e a paixão.

Leão

Finanças e assuntos materiais estão em foco; mantenha o foco e evite distrações. A sorte pode sorrir para você em questões de sorte.

Virgem

Um dia para confiar na sua intuição no trabalho e na sua saúde. Um pequeno gesto atencioso pode fazer a diferença em nível pessoal.

Libra

Criatividade e romance estão fluindo; é um excelente dia para se reconectar com paixões ou atividades artísticas que te trazem bem-estar.

Escorpião

Você resolverá questões financeiras pendentes e desfrutará de boas conexões sociais, incluindo viagens ou novas amizades.

Sagitário

Ideias reveladoras ou notícias importantes estão à espreita. Um vínculo emocional interessante pode ser reacendido. Fique atento.

Capricórnio

Você reconhecerá seus talentos ou que há algo que pode rentabilizar. Em nível emocional, priorize a paz e os planos para o futuro.

Aquário

Após um período de destaque, hoje você assimila o que vivenciou. Autenticidade e clareza interior se destacam, e há quem observe seu brilho em silêncio.

Peixes

Fechamentos internos e revelações vêm suavemente. É um dia para deixar as coisas fluírem, repensar seu caminho profissional e buscar conexão emocional.

