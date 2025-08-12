Como cuidar das mãos depois dos 45 para que elas não revelem sua idade

Após os 45 anos, as mãos começam a apresentar sinais de envelhecimento mais rapidamente do que outras áreas, pois a pele fica mais fina, perde gordura e fica constantemente exposta ao sol e a produtos químicos.
Todas as mulheres sabem que as rugas não são o único sinal de envelhecimento; as mãos também denunciam a idade e exigem cuidados após os 45 anos.
Na verdade, você pode começar a cuidar delas muito mais cedo para evitar que fiquem desidratadas e, em vez disso, mantê-las bonitas além da manicure.
Aqui estão os principais passos para mantê-las jovens e saudáveis:
1. Proteção Solar Diária
- Use protetor solar com FPS 30 ou superior todos os dias, mesmo que você não saia muito.
- Reaplique após lavar o rosto ou se estiver ao ar livre.
- O sol é a principal causa de manchas escuras e perda de colágeno.
2. Hidratação Profunda
- Aplique cremes com ácido hialurônico, glicerina ou manteiga de karité para reter a umidade.
- À noite, você pode aplicar um creme mais espesso e usar luvas de algodão para melhor absorção.
3. Esfoliação Suave
- Uma vez por semana, use um esfoliante suave para remover as células mortas da pele e melhorar a absorção dos cremes.
- Você pode fazer um caseiro com açúcar e óleo de amêndoas.
4. Cuidados com as Unhas e Cutículas
- Mantenha suas cutículas hidratadas com óleo de amêndoas ou jojoba.
- Evite removê-las em excesso para não enfraquecer a barreira protetora.
5. Evite agressões químicas
- Use luvas ao lavar louça, limpar ou manusear detergentes.
- Água muito quente e produtos químicos ressecam e afinam a pele.
6. Tratamentos Rejuvenescedores (opcional)
- Ácido retinoico ou creme de retinol para estimular o colágeno.
- Peeling químico leve ou laser para manchas escuras e textura.
- Preenchimentos com ácido hialurônico se já houver perda de volume perceptível.
Dica extra: Massageie as mãos todos os dias ao aplicar o creme; isso melhora a circulação e mantém a pele mais firme.