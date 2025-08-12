Estilo de Vida

Como cuidar das mãos depois dos 45 para que elas não revelem sua idade

Estas rotinas de cuidados essenciais ajudarão a manter suas mãos macias, firmes e jovens

Cuidado de manos después de los 45 años
Cuidados com as mãos depois dos 45 anos
Por Nueva Mujer

Após os 45 anos, as mãos começam a apresentar sinais de envelhecimento mais rapidamente do que outras áreas, pois a pele fica mais fina, perde gordura e fica constantemente exposta ao sol e a produtos químicos.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Todas as mulheres sabem que as rugas não são o único sinal de envelhecimento; as mãos também denunciam a idade e exigem cuidados após os 45 anos.

Na verdade, você pode começar a cuidar delas muito mais cedo para evitar que fiquem desidratadas e, em vez disso, mantê-las bonitas além da manicure.

Aqui estão os principais passos para mantê-las jovens e saudáveis:

Incluye el cuidado de las manos en tu rutina de belleza
Cuidado com as mãos e pés

1. Proteção Solar Diária

  • Use protetor solar com FPS 30 ou superior todos os dias, mesmo que você não saia muito.
  • Reaplique após lavar o rosto ou se estiver ao ar livre.
  • O sol é a principal causa de manchas escuras e perda de colágeno.

2. Hidratação Profunda

  • Aplique cremes com ácido hialurônico, glicerina ou manteiga de karité para reter a umidade.
  • À noite, você pode aplicar um creme mais espesso e usar luvas de algodão para melhor absorção.

3. Esfoliação Suave

  • Uma vez por semana, use um esfoliante suave para remover as células mortas da pele e melhorar a absorção dos cremes.
  • Você pode fazer um caseiro com açúcar e óleo de amêndoas.

4. Cuidados com as Unhas e Cutículas

  • Mantenha suas cutículas hidratadas com óleo de amêndoas ou jojoba.
  • Evite removê-las em excesso para não enfraquecer a barreira protetora.

5. Evite agressões químicas

  • Use luvas ao lavar louça, limpar ou manusear detergentes.
  • Água muito quente e produtos químicos ressecam e afinam a pele.

LEIA TAMBÉM:

5 cores que podem aumentar sua idade e é melhor evitar depois dos 50

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 15 de agosto de 2025

ANÚNCIO

Três signos do horóscopo chinês que terão amor e prosperidade financeira em agosto

6. Tratamentos Rejuvenescedores (opcional)

  • Ácido retinoico ou creme de retinol para estimular o colágeno.
  • Peeling químico leve ou laser para manchas escuras e textura.
  • Preenchimentos com ácido hialurônico se já houver perda de volume perceptível.

Dica extra: Massageie as mãos todos os dias ao aplicar o creme; isso melhora a circulação e mantém a pele mais firme.

ANÚNCIO

Tags

Últimas Notícias