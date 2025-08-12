Bicarbonato de sódio e óleo de coco para cabelos grisalhos: 3 remédios e seus benefícios fabulosos

Embora muitas pessoas não acreditem, o bicarbonato de sódio comum é uma solução eficaz para cabelos grisalhos, especialmente quando combinado com óleo de coco, que traz outros grandes benefícios para os cabelos.
Quando chegamos aos 60 anos, queremos alternativas fáceis, acessíveis e saudáveis para os nossos cabelos, que possam nos ajudar a manter o aparecimento dos cabelos grisalhos sob controle, mesmo que não haja nada de errado com isso.
Se você está pronto para experimentar este tratamento, lembre-se de que é importante consultar seu dermatologista primeiro para evitar reações adversas, especialmente se você tem couro cabeludo sensível ou sofre de alergias.
Bicarbonato de sódio e óleo de coco para cabelos grisalhos na faixa dos 60: benefícios
O bicarbonato de sódio ajuda a tonificar os cabelos grisalhos e a dar-lhes um belo tom de cinza, pois atua como um clareador natural. Também previne a quebra e a queda de cabelo, promove o crescimento saudável e permite esfoliar o couro cabeludo e até mesmo tratar eficazmente a caspa.
O óleo de coco também sela as cutículas, suavizando a estrutura capilar. Ele também tem um efeito benéfico no couro cabeludo, fortalecendo os folículos capilares e estimulando o crescimento capilar, proporcionando uma aparência radiante.
Máscaras de Bicarbonato de Sódio e Óleo de Coco
Se você tem cabelos muito danificados, experimente uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e meia xícara de óleo de coco. Aplique este remédio nos cabelos limpos e úmidos, deixe agir por 10 minutos e enxágue com água morna.
Em um frasco de xampu neutro, misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e três colheres de sopa de óleo de coco. Misture os dois ingredientes por alguns minutos. Assim que obtiver uma mistura homogênea, deixe a solução agir por cerca de dez minutos a cada lavagem.
Por fim, se quiser escurecer o cabelo, outra alternativa é ferver o alecrim em água até que ele adquira a cor desejada, deixar esfriar e coar. Essa água será adicionada a um borrifador junto com o bicarbonato de sódio e o óleo de coco e usada como tônico.