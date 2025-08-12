Confira as revelações do tarot, desta terça-feira (12), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Suas palavras exigem sua atenção, pois podem gentilmente abrir um novo caminho a seguir ou as nuvens que pairam sobre sua cabeça. O vínculo pode até mesmo consertar mal-entendidos do passado que terminaram em desarmonia. Aceite a ajuda; sua confiança será fortalecida por ela. Guarde este momento perto do seu coração, pois ele carrega consigo uma energia tão boa que só precisa ser solicitada.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você sentirá que novas soluções começarão a surgir no momento em que começar a ver as coisas de forma diferente, em vez de se sentir preso. Essa suspensão ajuda você a perceber que é hora de abandonar os velhos hábitos e abraçar este novo. Este processo está aí para você; confie nele, pois ele desenvolverá paciência em você e lhe dará muita sabedoria.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Confie na sua inteligência e assuma riscos inteligentes. Quando se deparar com situações contraproducentes, seu raciocínio rápido o levará adiante. Portanto, planeje com intenção hoje e tome medidas com confiança. Seus esforços serão recompensados se você se mantiver firme.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Uma conversa inspira você a dar passos ousados rumo ao reino dos seus sonhos. Pode vir de alguém que o respeita profundamente e lhe dá força para fazer as coisas com confiança. Deixe que essa orientação eleve suas vibrações imediatamente e acenda uma chama em seu coração. Confie em seus instintos.

Texto com informações do site Hindustan Times