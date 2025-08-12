As revelações do tarot desta terça-feira (12) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta terça-feira (12), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Um sucesso inesperado traz orgulho ao seu coração e confiança na sua tarefa atual. Tal status não é surpreendente em uma posição de confiança: é o fruto do seu esforço anterior e da sua atitude ousada em relação a algum assunto. O reconhecimento pode vir de uma pessoa importante, o que pode aumentar ainda mais a sua motivação.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Permita-se parar por um minuto e sentir a beleza no cotidiano. Passar tempo com pessoas queridas ou fazer algo que você ama também pode elevar seu ânimo. Essa energia suave exerce um efeito revigorante na mente e abre o coração para aceitar mais coisas boas na vida. Deleite-se neste momento.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Fique atento e nunca deixe que suas perguntas o levem ao medo, pois elas o estão guiando na direção certa. Essa descoberta inovadora pode desencadear uma motivação para se aventurar em algo diferente. Deixe seu coração guiá-lo e deixe que essa aventura carregue seu dia de exuberância.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Siga a voz interior, pois ela agora está no caminho da verdade. Uma pessoa pode obter muito insight sobre como alguma ação passada está conectada à situação atual, o que deve ser levado de volta como uma lição. Use essas percepções para seguir em frente com confiança e paz. O panorama geral está claro agora.

Texto com informações do site Hindustan Times