As revelações do tarot desta terça-feira (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta terça-feira (12), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Não deixe o medo te segurar. A incerteza sempre estará presente, com os saltos que você dá rumo ao crescimento. Quer aprender? Perceba quando lhe pedem para dar o primeiro passo. As oportunidades surgirão quando você decidir se livrar de qualquer relutância.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Se você investir paixão e trabalhar para isso, esse pensamento poderá se transformar em projetos completos e dignos de sucesso. Não desperdice essa energia criativa que flui através de você. A colaboração pode dar mais clareza à sua visão. Confie em si mesmo e comece a realizar pequenas ações para concretizar essa visão.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Siga seu conhecimento interior; ele está te guiando para o caminho certo; portanto, fique atento, pois a resposta à sua pergunta pode estar escondida em algum pequeno detalhe. Este momento de realização recuperará sua confiança para seguir o caminho com confiança onde quer que seu coração sinta um forte alinhamento.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Mantenha o equilíbrio e não corra riscos, pois tudo está se encaixando perfeitamente. Uma calma sensação de satisfação pode tomar conta de você como a garantia de que tudo está no caminho certo; confie no seu tempo e seja grato por quão maravilhosamente a vida está funcionando para você.

Texto com informações do site Hindustan Times