Estes são os três signos do horóscopo chinês que terão amor e prosperidade financeira em agosto. Confira a lista:

Búfalo

O Búfalo será um dos signos da astrologia oriental que vivenciará uma verdadeira montanha-russa emocional. Os astros alertam para possíveis tensões na família e no trabalho. Após um período intenso, você terá que mediar os conflitos alheios, embora isso nem sempre seja a melhor solução. É importante ficar alerta para tentativas de manipulação e ciúmes relacionados a dinheiro.

Tigre

Durante a temporada do Macaco de Madeira, os Tigres precisam aprender a controlar seus impulsos para evitar conflitos. Se conseguirem agir e tomar decisões com maturidade, esse período pode se tornar um momento crucial para o crescimento pessoal.

Dragão

O animal mitológico da astrologia oriental estará em uma encruzilhada, e, se você não analisar cuidadosamente os caminhos a seguir, eles poderão trazer consequências desfavoráveis e causar muitas dores de cabeça. Nesse contexto, a energia particular que envolve este signo pode estar carregada de medos, capazes de afetar sua estabilidade emocional caso você não consiga manter o foco. Haverá, porém, a oportunidade de descobrir segredos familiares ou conquistar avanços pessoais — especialmente para aqueles que trabalham com pesquisa ou em áreas científicas.

Texto com informações do site Minuto Neuquén