Os signos vivem novidades na vida amorosa a partir de agora

Depois que a Lua Cheia em Aquário ganhou os céus no fim de semana, alguns signos devem se preparar para viver novidades na vida amorosa a partir de agora.

Confira quais são:

Libra

O romance pode aumentar e a novas portas se abrem para histórias na vida amorosa. É preciso usar essa energia para tornar experiencias reais e buscar caminhos que trazem emoções e movimentos para a vida.

Escorpião

É momento de começar a firmar novos caminhos no amor e não se fechar para relacionamentos que podem surgir. Algo que trará muita alegria está para chegar e ajudará a se libertar de pesos do passado.

Sagitário

A curiosidade estará em alta e o deixará mais disposto a viver novidades na vida amorosa com uma outra mentalidade. Não tenha medo de iniciar e concluir seus projetos para explorar novos horizontes. As ideias que surgem agora, tem muito potencial!