Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 15 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Controle suas decisões para alcançar o sucesso. Você receberá um dinheiro extra com uma venda. Cuidado com fofocas e comentários negativos de pessoas que trabalham com você.

Seu ponto fraco é gastrite e úlceras. Tente viver o presente com força e determinação. Se livre da negatividade.

Se abra para as possibilidades de mudanças positivas e deixe de lado a indecisão. Tente não brigar mais com seu parceiro. Se você perceber que não há outra saída, dê um tempo a si mesmo e procure um amor mais compatível em sua vida.

Capricórnio

Você não deve temer o futuro. Encha-se de energia positiva e entusiasmo para concretizar os planos que tem em mente, incluindo uma mudança de emprego, que ocorrerá sem problemas.

Não deixe pessoas negativas entrarem em sua vida; elas só drenam sua energia. Tenha cuidado para não perder seus pertences; seja mais cauteloso. Seu ponto fraco são os rins e infecções.

Hora de evitar carregar as energias negativas de outras pessoas. Chega a oportunidade de crescimento profissional, mas você deve se concentrar no que deseja para o seu futuro.

Você participa de reuniões de última hora sobre mudanças de emprego. Aqueles que estão estudando atualmente recebem uma oferta de bolsa de estudos para o ensino superior em outro país.

Pare de buscar reconhecimento das pessoas ao seu redor; tente se sentir realizado consigo mesmo e seja feliz.

Aquário

Hora de trazer mais estabilidade à sua vida. Busque maturidade pessoal e profissional. Lembre-se de que seu signo é volátil, e é por isso que você está sempre em busca de novos rumos na vida.

Você receberá dinheiro para pagar seu carro e comprar um novo. Hora de seguir em frente e não se prender a situações que não consegue resolver.

Você será capaz de resolver situações legais a seu favor. Esta semana, você terá muito trabalho a fazer, novos chefes no trabalho e receberá uma surpresa muito agradável. Tente não dormir demais e acorde cedo. Lembre-se de que sua energia precisa do Sol para se multiplicar.

Peixes

Dias de descanso, então tente aproveitar ao máximo. Você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas do exterior; aceite; isso fará você se sentir bem.

Uma bênção virá com grande força para que você possa ter a pessoa ideal em sua vida; você finalmente encontrará o amor verdadeiro.

Você resolverá situações financeiras e deixará as dívidas para trás; você fará progresso financeiro. Boas notícias chegarão de longe e lhe trarão grande alegria. Você receberá um presente que não esperava.