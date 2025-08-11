Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 15 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Um presente está chegando e lhe trará muita felicidade. Seja otimista em tudo o que fizer no trabalho e tenha autocontrole, o que sem dúvida o ajudará a ter um temperamento melhor.

Você receberá reconhecimento financeiro no seu trabalho. Cuidado com problemas intestinais ou úlceras. Preste atenção, pois você poderá enfrentar uma separação. O sucesso está em suas mãos; não o deixe escapar falando sobre seus planos.

O sucesso em questões legais ou de imigração será seu. Descanse mais e controle a ansiedade. Tente caminhar e entrar em contato com a natureza; isso o ajudará a se sentir melhor.

Virgem

Lembre-se de que a vida é maravilhosa; você deve vivê-la a cada momento e não desperdiçar seu tempo. O sucesso está a caminho em termos de trabalho, mas lembre-se de que a prosperidade é atraída por pensamentos positivos.

Você estará sob muita pressão no trabalho. Você reencontra um ex. Você compra algumas roupas e decide mudar de visual. É hora de se dedicar 100% a tudo o que faz.

É hora de você estar no topo do seu jogo; as situações ruins já passaram. Viva o aqui e agora com entusiasmo. Cuidado com comidas muito gordurosas.

Libra

Você está prestes a iniciar seu crescimento profissional, então terá que tomar uma decisão importante sobre ficar ou encontrar um novo emprego.

Qualquer situação legal pendente que você tenha pode ser resolvida sem problemas; basta tentar seguir em frente. Propostas de compromisso mais sério.

Força para alcançar uma força espiritual muito elevada e a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Se afastando de energias negativas ao seu redor. Um amor do seu passado está buscando retornar.

Escorpião

Deixe de lado o pessimismo. Ajuda para obter uma renda melhor, mas cuidado com pessoas que buscam apenas ganhos financeiros e não são sinceras com você.

Seus pontos fracos são os rins e o fígado. Alcançando conquistas que tanto deseja. Elimine amizades ruins e relacionamentos negativos de sua vida e limpe completamente seu ambiente.

Pense duas vezes sobre o que você vai fazer e dizer para não se encontrar em situações difíceis mais tarde. Esta semana será cheia de mudanças repentinas no trabalho.