Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 15 de agosto de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Você será uma luz para os outros. Você está destinado ao sucesso em suas mãos e receberá um dinheiro extra de uma dívida.

Tente não ser tão melancólico. Boa sorte e o sucesso estarão em suas mãos; você deve abandonar a insegurança e ter clareza sobre onde deseja progredir.

Você deve ser cauteloso com suas declarações, pois algumas pessoas se ofenderão com suas palavras. Cuidado com problemas estomacais e intestinais.

Touro

É hora de agir de acordo com seus planos para alcançar o sucesso. Surpresas financeiras surgirão e você terá mais luxos.

Aprenda a ser tolerante; é hora de pedir perdão e reconhecer seus erros. É hora de começar um negócio.

Se você está em um relacionamento e sente que o amor acabou, é melhor aceitar e ir embora. Seus pontos fracos são seus tornozelos e pés. Pretenda ser feliz todos os dias da minha vida."

Gêmeos

Um pedido de amor verdadeiro chegará nestes dias. Os sonhos sempre se realizam, então acredite em si mesmo, pois você resolverá seus problemas.

Você estará cercado por muita energia positiva. Você recebeu uma oferta de emprego bem remunerado e decide mudar de casa para se sentir mais confortável. É hora de superar quaisquer situações difíceis em seu ambiente de trabalho.

Você precisa de mais dedicação para ter sucesso, então deve ser mais consistente com suas obrigações. Se você tem documentos relacionados a relações exteriores, eles serão resolvidos sem problemas.

Estes são dias de alto estresse pessoal; experimente dar uma caminhada, pois isso ajudará você a relaxar. Cuidado com as traições das pessoas ao seu redor.

Câncer

Você recebe um convite para viajar com seus amigos. Assuntos envolvendo animais de estimação. Você estará cercado de energias positivas. Estes são tempos de amadurecimento, então pense no seu futuro profissional.

Você termina seus estudos e decide fazer um mestrado ou diploma em finanças. Um amor do passado o procura. Tente dormir e acalmar sua mente; a insônia pode afetar sua vida.

Ouse ser diferente e autêntico, tente se livrar dos complexos que o impedem de ser feliz. Boas ideias para o trabalho autônomo chegam.