Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Um encontro especial pode te encher de inspiração. Este momento servirá como um lembrete da beleza que existe nas conexões e de como as pessoas podem te oferecer uma nova perspectiva. Mantenha a mente aberta e absorva essa energia, pois ela te impulsionará a uma nova visão ou sonho. Aprecie esse momento e deixe que ele te alimente enquanto você avança com confiança.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Confie na sua razão, mas também siga o seu coração na sua escolha. Você pode sentir como o seu passado o conduziu à sua decisão, ao equilíbrio. Mantenha o foco e a paciência, pois as respostas chegarão a você na hora certa. Use o conhecimento como uma gangorra que fortalecerá sua caminhada.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Use esse clima alegre para discutir ideias ou transformá-las em realidade, a partir de pensamentos que estavam em suspenso há algum tempo. Qualquer pequeno esforço pode se transformar em algo grandioso se a energia da luz estiver trabalhando com você. A felicidade é o seu poder; compartilhe-a generosamente.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Alguém próximo, talvez um amigo ou colega, oferecerá ajuda quando você mais precisar. Esse apoio não só resolve um problema, como também aquece seu coração. Não hesite em aceitá-lo, pois tal gentileza fortalece laços e eleva seu espírito. Você poderá perceber o quanto é amado e cuidado. Compartilhe sua gratidão; deixe essa energia positiva fluir. A união dará sentido.

Texto com informações do site Hindustan Times