As revelações do tarot nesta nova semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Por Wellington Silva

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você pode se surpreender com algumas maneiras engenhosas de resolver problemas que pareciam impossíveis. Siga esses instintos e seja reprodutível; eles o levarão ao sucesso. Qualquer esforço seu, aliado à sua firme paixão, pode gerar resultados enormes. Manter a confiança transformará algumas de suas ideias em brasas, acendendo outras.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Em vez de se irritar com o desafio, aproveite o momento e alimente seu crescimento. Sua natureza calma e coragem transformarão essa situação em uma experiência gratificante. Você logo perceberá que a paz interior é a força mais potente para lidar com todas as situações.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Confie na voz interior – ela leva à compreensão: esteja pronto para aprender com situações inusitadas ou inesperadas. Essas ocasiões mundanas mudarão sua visão da vida e equilibrarão seu pensamento.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Talvez você termine as coisas muito mais rápido e com mais foco. Use parte desse “impulso” para começar exatamente aquilo que você vem procrastinando, pois a vitória mais garantida é quando você confia em si mesmo para agir. Aqueles desafios que antes pareciam árduos agora parecerão fáceis, porque sua motivação permanece firme.

Texto com informações do site Hindustan Times

