Horóscopo

As revelações do tarot nesta nova semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Fique ligado no que vem aí!

Tarot
Crédito (Imagem de ai subarasiki por Pixabay)
Por Wellington Silva

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Siga o fluxo, pois até as surpresas têm sua sabedoria oculta. Tenha força para acolher essa mudança repentina, pois ela abrirá uma nova porta para você, repleta de desenvolvimento. Esteja aberto às conversas e fique atento aos sinais. Você perceberá que hoje tem um pouco mais a oferecer.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Recompensas inesperadas surgirão; a paciência será a virtude. Mantenha a mente aberta e não resista. Esses momentos lhe ensinarão a valorizar a confiança nos planos do universo; sorria diante da mudança, pois ela leva a belos resultados que você jamais imaginou.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Mantenha o foco, pois isso é apenas o começo de recompensas maiores. Você pode receber reconhecimento ou oportunidades que abrirão caminho. Continue aprimorando suas habilidades e seja humilde, pois o crescimento é um processo gradual. Confie no trabalho das suas próprias mãos; comemore pequenos marcos que levam a um sucesso monumental.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Transmita e compartilhe vibrações positivas, e a alegria certamente se multiplicará ao seu redor. Pequenos momentos guardam a grande magia nesta fase; abra seu coração para o amor e o cuidado. Valorize essas vibrações e deixe que elas curem seu espírito.

Texto com informações do site Hindustan Times

