As revelações do tarot nesta nova semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Siga o fluxo, pois até as surpresas têm sua sabedoria oculta. Tenha força para acolher essa mudança repentina, pois ela abrirá uma nova porta para você, repleta de desenvolvimento. Esteja aberto às conversas e fique atento aos sinais. Você perceberá que hoje tem um pouco mais a oferecer.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Recompensas inesperadas surgirão; a paciência será a virtude. Mantenha a mente aberta e não resista. Esses momentos lhe ensinarão a valorizar a confiança nos planos do universo; sorria diante da mudança, pois ela leva a belos resultados que você jamais imaginou.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Mantenha o foco, pois isso é apenas o começo de recompensas maiores. Você pode receber reconhecimento ou oportunidades que abrirão caminho. Continue aprimorando suas habilidades e seja humilde, pois o crescimento é um processo gradual. Confie no trabalho das suas próprias mãos; comemore pequenos marcos que levam a um sucesso monumental.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Transmita e compartilhe vibrações positivas, e a alegria certamente se multiplicará ao seu redor. Pequenos momentos guardam a grande magia nesta fase; abra seu coração para o amor e o cuidado. Valorize essas vibrações e deixe que elas curem seu espírito.

