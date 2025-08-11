5 cores que podem aumentar sua idade e é melhor evitar depois dos 50

Acredite ou não, as cores das roupas também envelhecem, e é por isso que existem certos tons que você deve remover do seu guarda-roupa aos 40 e 50 anos se busca um visual moderno, fresco e jovial. Isso não significa que perderemos nossa elegância, mas sim que estaremos um pouco mais perto de realçar nossos atributos naturais sem esforço.

Porque sim, as roupas acrescentam anos se não soubermos escolhê-las com sabedoria. Isso não afeta apenas a textura, o design, o corte ou o tipo de corpo, mas também a cor, que, segundo se diz, afeta até mesmo o nosso humor.

As cores de roupa que mais nos envelhecem depois dos 50

Bege

Sabemos que amamos o nude, mas a partir dos 40, e principalmente dos 50, seria bom dar uma pausa nos looks, recomenda a Vanidades. “Embora possa parecer um tom neutro e elegante, o bege tende a opacar a pele e deixar o rosto sem vida. Algo semelhante acontece com certos tons pastéis”, lembram.

Verde-escuro

Embora pareça sofisticado em pequenas doses, não exagere com um visual monocromático nesta cor, pois ela não favorece a maioria dos tons de pele. É muito sóbrio e sem graça, então use-o apenas em pequenas doses.

Cinza

“Embora o cinza seja uma cor muito versátil e elegante, pode ser um pouco severo e sem graça, especialmente se usado perto do rosto”, dizem. É a cor mais recomendada para saias ou calças.

Preto

É o tom mais clássico e discreto por excelência, então você não vai ficar mal, mas lembre-se de que ele vai endurecer seus traços e te fazer parecer mais velha, então não exagere. “Se você quiser dar um toque de luz ao seu look, pode combinar o preto com tons mais suaves, como branco ou rosa”, recomendam.

Marrom

Por fim, temos o marrom, outra cor que pode adicionar anos à sua aparência. “Embora o marrom seja uma cor muito quente e convidativa, pode parecer um pouco sem graça e sem graça se usado em grandes quantidades.” Portanto, sempre combine-o com um tom mais atraente.