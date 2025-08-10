(Imagem de JOAN A BROWN por Pixabay)

Confira as revelações do tarot, deste domingo (10), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

No trabalho, esforços passados podem finalmente ser reconhecidos, colocando você em uma posição melhor. A dinâmica familiar pode oscilar entre conversas abertas e momentos mais tranquilos, então abraçar ambos ajudará a manter a harmonia.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Altos e baixos emocionais na vida amorosa são possíveis, mas um diálogo honesto trará equilíbrio e compreensão mútua. Viagens podem ser interrompidas, então mantenha planos alternativos.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No trabalho, a produtividade pode cair, a menos que você encontre novas maneiras de se manter engajado e inspirado. A família traz energia calma e estável, ajudando você a restaurar o equilíbrio emocional.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Este é um momento para aprimorar suas habilidades, então aproveite as oportunidades de aprendizado em vez de evitá-las. Os laços familiares oferecem forte apoio emocional se você optar por compartilhar seu mundo interior mais abertamente.

