Horóscopo

As revelações do tarot deste domingo (10) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Fique ligado no que vem aí!

Tarot
Crédito (Imagem de voyancecam por Pixabay)
Por Wellington Silva

Confira as novas revelações do tarot, deste domingo (10), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No trabalho, você está operando em um pico de desempenho que os outros provavelmente notarão e apreciarão. O lar se torna uma fonte de energia vibrante e acolhedora, proporcionando a recarga emocional necessária.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Se sua vida amorosa parece desconectada, fazer uma pausa compassiva em vez de seguir em frente ajudará a realinhar o vínculo. Uma jornada ligada a uma causa ou propósito pessoal pode oferecer uma realização emocional inesperada.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A intimidade no amor pode diminuir, mas focar nos laços emocionais ajudará a reconstruir a proximidade. Planos de viagem trazem entusiasmo, especialmente se feitos espontaneamente.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Embora a produtividade no trabalho possa parecer baixa, manter-se firme e confiável conquistará respeito. O apoio emocional da família será reconfortante e reconfortante, mesmo sem muitas palavras.

Texto com informações do site Hindustan Times

