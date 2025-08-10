As revelações do tarot deste domingo (10) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, deste domingo (10), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No trabalho, você está operando em um pico de desempenho que os outros provavelmente notarão e apreciarão. O lar se torna uma fonte de energia vibrante e acolhedora, proporcionando a recarga emocional necessária.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Se sua vida amorosa parece desconectada, fazer uma pausa compassiva em vez de seguir em frente ajudará a realinhar o vínculo. Uma jornada ligada a uma causa ou propósito pessoal pode oferecer uma realização emocional inesperada.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A intimidade no amor pode diminuir, mas focar nos laços emocionais ajudará a reconstruir a proximidade. Planos de viagem trazem entusiasmo, especialmente se feitos espontaneamente.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Embora a produtividade no trabalho possa parecer baixa, manter-se firme e confiável conquistará respeito. O apoio emocional da família será reconfortante e reconfortante, mesmo sem muitas palavras.

Texto com informações do site Hindustan Times