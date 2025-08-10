As revelações do tarot deste domingo (10) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste domingo (10), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Profissionalmente, o impulso continua a crescer, pois o esforço consistente pode em breve levar a um merecido reconhecimento. Em casa, o calor humano compartilhado ajuda a aprofundar as conexões emocionais.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No ambiente familiar, algumas conversas podem testar sua paciência, por isso, procure ser flexível em vez de reativo. A vida amorosa ganha um tom intenso e significativo, sendo um momento ideal para expressar sentimentos sinceros.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Expressar seus verdadeiros sentimentos com amor pode gerar um calor emocional inesperado. Viagens ou tarefas locais podem mantê-lo ocupado, mas provavelmente serão produtivas.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

No amor, momentos de desconexão podem causar confusão, mas dar um passo para trás para refletir pode levar à clareza. Uma viagem, planejada ou espontânea, pode trazer o tão necessário espaço mental.

Texto com informações do site Hindustan Times