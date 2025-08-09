Horóscopo

As revelações do tarot deste sábado (9) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Fique ligado no que vem aí!

Tarot
Crédito (Imagem de Davie Bicker por Pixabay)
Por Wellington Silva

Confira as revelações do tarot, deste sábado (9), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A química romântica pode se intensificar, dando ao seu coração uma agradável sacudida de conexão. Planos de viagem podem enfrentar pequenos contratempos, então manter a flexibilidade será útil.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Profissionalmente, você pode se sentir estagnado, mas apresentar novas ideias ou colaborações pode trazer energia renovada. Em casa, interações pacíficas permitirão que você relaxe e recarregue as energias.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O amor está presente nesta fase, com oportunidades para expressar gratidão e fortalecer laços emocionais. Viajar pode oferecer exatamente a mudança que você precisa, tanto emocional quanto mentalmente.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

No amor, mal-entendidos podem surgir, mas uma melhor comunicação e uma escuta ativa podem resolvê-los. Viajar traz clareza mental e pode ajudá-lo a mudar de perspectiva.

Texto com informações do site Hindustan Times

ANÚNCIO

Tags

Últimas Notícias