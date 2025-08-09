Confira as revelações do tarot, deste sábado (9), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A química romântica pode se intensificar, dando ao seu coração uma agradável sacudida de conexão. Planos de viagem podem enfrentar pequenos contratempos, então manter a flexibilidade será útil.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Profissionalmente, você pode se sentir estagnado, mas apresentar novas ideias ou colaborações pode trazer energia renovada. Em casa, interações pacíficas permitirão que você relaxe e recarregue as energias.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O amor está presente nesta fase, com oportunidades para expressar gratidão e fortalecer laços emocionais. Viajar pode oferecer exatamente a mudança que você precisa, tanto emocional quanto mentalmente.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

No amor, mal-entendidos podem surgir, mas uma melhor comunicação e uma escuta ativa podem resolvê-los. Viajar traz clareza mental e pode ajudá-lo a mudar de perspectiva.

Texto com informações do site Hindustan Times