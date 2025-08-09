Horóscopo

As revelações do tarot deste sábado (9) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Por Wellington Silva

Confira as novas revelações do tarot, deste sábado (9), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Sentimentos românticos podem parecer confusos no momento, mas o tempo e a comunicação honesta ajudarão a trazer clareza. Uma nova oportunidade de viagem pode expandir sua visão de mundo de maneiras que você não esperava.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Em termos de carreira, novas oportunidades de crescimento ou liderança estão surgindo e você deve se posicionar com confiança. Em casa, conversas sobre legado ou valores familiares podem trazer proximidade emocional.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

No trabalho, as tarefas podem parecer repetitivas ou mundanas, mas injetar criatividade trará energia renovada. As interações domésticas podem parecer um pouco tensas, mas palavras suaves e uma dose de humor podem mudar o clima.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

No amor, conexões frágeis podem precisar de espaço e respeito mais do que de gestos dramáticos. Uma viagem revigorante pode oferecer clareza e até mesmo provocar um avanço emocional.

Texto com informações do site Hindustan Times

