As revelações do tarot deste sábado (9) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste sábado (9), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Em questões amorosas, sinais confusos podem deixá-lo em dúvida, tornando a comunicação aberta o caminho mais confiável a seguir. Planos de viagem podem precisar ser reformulados, especialmente se rotas ou horários parecerem incertos.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Uma jornada pode se desenrolar com insights emocionais inesperados, oferecendo alegria e autoconsciência. Discussões sobre imóveis provavelmente caminharão a seu favor, trazendo uma sensação de realização.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

No trabalho, uma mudança na rotina pode parecer inquietante no início, mas uma adaptação rápida pode ajudá-lo a retomar o controle. O apoio emocional de pessoas próximas pode lhe dar apoio e aliviar as pressões externas.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Profissionalmente, você pode sentir que está operando no piloto automático, mas um pouco de esforço extra pode trazer uma nova atenção ao seu trabalho. Em casa, as emoções podem estar à flor da pele, então ouvir com empatia ajudará a manter a paz.

Texto com informações do site Hindustan Times