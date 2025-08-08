Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – 33 e 23

Tem gente chegando em sua vida e com boa intenção. Saiba quem pode ou não ser colocado para dentro de casa e no seu ritmo faça isso com confiança.

Capricórnio – Cartas 29 e 28

Acredite na lealdade e boa vontade das pessoas, nem todo mundo quer só tirar vantagem. Ao saber diferenciar que é aliado verdadeiro, você para de perder tempo com quem não merece e pode celebrar suas vitórias sem medo.

Aquário – Cartas 17 e 32

O equilíbrio interno e no lar é valioso. Você sabe disso, mas esquece bastante. Lembre-se que apenas você é o responsável sobre isso.

Peixes – Cartas 15 e 4

Momento de muitas mudanças na vida e de se permitir ser mais ousado. Uma chama importante reascende na sua personalidade e realidade, não apague. É hora de novas jornadas e viagens.