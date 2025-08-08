Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 19 e 35

Comportamentos ruins e teimosia podem terminar em separação e afastamentos. É melhor maneirar na teimosia e naquilo que pode machucar o outro, pois não é um bom momento para entrar em conflitos, tudo está muito delicado.

Virgem – Cartas 23 e 4

Hora de saber como se proteger e se cuidar, porque tem energia ruim intencionada em seu nome. Apenas você pode cortar isso e se redimir se errou com alguém.

Libra – Cartas 29 e 15

Uma mudança de vida ou viagem está confirmada em sua vida e será muito positiva. Não tema medo dos novos caminhos e abra a mente e o coração para receber.

Escorpião – Cartas 19 e 18

Cuidado com a obsessão e teimosia que o faz ficar de situações e pessoas que já se afastaram. Para de se diminuir e se apegue a suas virtudes e sabedoria para poder seguir em frente, trilhando um melhor caminho.