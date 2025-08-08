Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer .

Áries – Cartas 36 e 2

Olha só os caminhos se abrindo para objetivos e projetos! Ainda assim, não deixe de fazer a sua parte, colocando estudo e esforço para conseguir o que quer. As coisas boas são suas se você perseguir.

Touro - Cartas 21 e 30

Um amor ou amizade pode voltar a dar notícias e o problema de como lidar com isso é seu. Não fique perguntando o que fazer para os outros e saiba ouvir a sua intuição, pois você tem sabedoria para isso.

Gêmeos – Cartas 18 e 11

Tem notícia ou mensagens importantes chegando em seu caminho, é preciso saber ouvir e acessar a intuição para compreender o que estão querendo dizer a você. A espiritualidade pode ser um caminho que ajudará nisso.

Câncer – Cartas 2 e 13

Cuidado extra com o que escreve e diz, pois isso pode ser usado contra você e a traição acontece quase sempre com quem tem informações privilegiadas da vida dos outros. É hora de saber quem é fiel e quem não é, principalmente para não compartilhar notícias ou coisas com quem tem más intenções.