Os signos mais compatíveis no amor este fim de semana

Mais um fim semana chega e cada signo do zodíaco terá a chance de conhecer alguém especial para se relacionar.

Confira a seguir quais são estes signos:

Áries

A compatibilidade no amor será maior com os signos de são Leão ou Capricórnio,

Touro

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Leão e Virgem.

Gêmeos

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Peixes ou Libra.

Câncer

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Peixes e Virgem.

Leão

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Libra e Escorpião.

Virgem

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Capricórnio e Áries

Libra

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Câncer e Gêmeos.

Escorpião

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Leão e Gêmeos.

Sagitário

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Aquário ou Áries.

Capricórnio

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Leão e Virgem.

Aquário

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Virgem ou Libra.

Peixes

A compatibilidade no amor será maior com os signos de Touro e Escorpião.

