Os números e o dia de mais sorte para cada signo este fim de semana

Mais um fim de semana chegou e cada signo terá dias de mais sorte e números mágicos que podem trazer conquistas. Confira quais são:
Áries
Você terá mais sorte no domingo com os números 17 e 9.
Touro
Você terá mais sorte no domingo com os números 10 e 21.
Gêmeos
Você terá mais sorte no sábado os números 18 e 30.
Câncer
Você terá mais sorte no sexta-feira com os números 07 e 21.
Leão
Você terá mais sorte no domingo com os números 04, 27.
Virgem
Você terá mais sorte no sábado com os números 1 e 88.
Libra
Você terá mais sorte no domingo com os números 05 e 29.
Escorpião
Você terá mais sorte na domingo com os números 03 e 91.
Sagitário
Você terá mais sorte no sábado com os números 04 e 10.
Capricórnio
Você terá mais sorte no domingo com os números 02 e 11.
Aquário
Você terá mais sorte no domingo com os números 08 e 13.
Peixes
Você terá mais sorte no sábado com os números 1 e 23.
