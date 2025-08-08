Os números e o dia de mais sorte para cada signo este fim de semana

Mais um fim de semana chegou e cada signo terá dias de mais sorte e números mágicos que podem trazer conquistas. Confira quais são:

ANÚNCIO

Áries

Você terá mais sorte no domingo com os números 17 e 9.

Touro

Você terá mais sorte no domingo com os números 10 e 21.

Gêmeos

Você terá mais sorte no sábado os números 18 e 30.

ANÚNCIO

Câncer

Você terá mais sorte no sexta-feira com os números 07 e 21.

Leão

Você terá mais sorte no domingo com os números 04, 27.

Virgem

Você terá mais sorte no sábado com os números 1 e 88.

Libra

Você terá mais sorte no domingo com os números 05 e 29.

Escorpião

Você terá mais sorte na domingo com os números 03 e 91.

Sagitário

Você terá mais sorte no sábado com os números 04 e 10.

Capricórnio

Você terá mais sorte no domingo com os números 02 e 11.

Aquário

Você terá mais sorte no domingo com os números 08 e 13.

Peixes

Você terá mais sorte no sábado com os números 1 e 23.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!