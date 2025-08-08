Estes são os 4 signos do horóscopo chinês que podem sofrer traições em agosto e devem ter cuidado com quem confiam. Confira a lista:

ANÚNCIO

Búfalo (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Pessoas associadas a este signo do zodíaco podem se envolver em conflitos que não são seus, o que pode ser consideravelmente prejudicial. A astrologia sugere evitar intervenções em disputas, discussões ou problemas que não sejam da sua conta , pois podem ser seriamente prejudicadas. As previsões destacam muita manipulação, portanto, precisarão estar mais vigilantes do que nunca em situações em que possam surgir competição ou segundas intenções.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Este não é um dos signos mais expostos do Horóscopo Chinês deste mês; no entanto, pode enfrentar decepções resultantes de decisões tomadas por influências externas ou sob algum tipo de pressão. Os astros sugerem cautela em todos os assuntos relacionados à família e questões emocionais.

Cavalo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Pessoas nascidas no ano do Cavalo devem estar atentas a sinais de manipulação ou que despertem desconfiança. A energia do Macaco de Madeira pode provocar situações que levem a decisões equivocadas. O conselho é evitar agir impulsivamente devido a alterações de humor, para assim conseguir discernir melhor.

ANÚNCIO

Dragão (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Para o animal mitológico da astrologia oriental, o possível surgimento de fofocas, segredos e comportamentos maliciosos por parte de pessoas do seu círculo mais próximo é um alerta. O conselho é manter a calma e não reagir impulsivamente. É um bom momento para cultivar força emocional e crescer.

Com informações do site Minuto Neuquén