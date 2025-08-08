Manicure microfrancesa: a tendência elegante para unhas curtas que nunca sai de moda

As unhas microfrench são as mais elegantes na nova temporada

Uma nova manicure chegou para se tornar a favorita de 2025 para mulheres que amam unhas curtas e querem realçar sua elegância e classe.

Esta é a microfrancesa, que é uma nova versão da já famosa francesinha.

Este estilo consiste em uma linha muito mais fina nas pontas das unhas do que uma francesinha — apenas uma linha fina. É um estilo muito simples que adiciona elegância e estilo.

A melhor parte é que é muito fácil de fazer; você pode fazer sozinha nas suas unhas curtas e não vai demorar muito.

Microfrancesa para Unhas Curtas 2025

Microfrancesa Colorida

Uma microfrancesa com tons pastel variados ficará muito chique e moderna nas suas unhas curtas.

Basta aplicar uma base de esmalte nude ou glitter e, nas pontas, desenhar uma linha bem fina em cada unha em um tom diferente: rosa, roxo, amarelo, azul-claro e verde pastel, e pronto.

Manicure microfrancesa bicolor

Você também pode experimentar outra maneira bem original de usar esta manicure: uma linha bicolor.

Para isso, aplique uma base com glitter ou esmalte branco leitoso e, nas pontas, pinte metade da linha com um tom e a outra metade com outro. Você pode combinar preto e branco, ou tons pastéis, como preferir.

Microfrancesa Invertida

Outra maneira chique e delicada de usar este design é com uma microfrancesa invertida, o que significa uma linha fina na base da unha.

Use uma base nude e desenhe uma linha fina no tom que desejar — preto, branco, tons mais escuros ou tons pastéis — e pronto, você terá um design elegante.

Manicure microfrancesa com Glitter

Se você quer arrasar e ficar glamourosa com esse estilo, pode optar pelas unhas microfrancesas com glitter.

Ou seja, aplique uma base com glitter ou esmalte nude e faça um traço fino com um esmalte com glitter, seja dourado, prateado, rosa ou qualquer tom com glitter.