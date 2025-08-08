Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 8 a 10 de agosto de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Sagitário

Prepare-se para um fim de semana cheio de energia positiva. Nesta sexta-feira, você estará muito animado com as agradáveis surpresas que a vida reserva neste dia.

Sorria para a sorte, porque neste fim de semana vocês vão conseguir o que tanto desejam, então tentem se vestir com cores claras e usar muito perfume.

Tenham cuidado com discussões com seu parceiro ou tente não dar tanta importância ao que ele diz, acalmem-se. Pessoas de longe o encontrando. Um novo amor chegará.

Lembrem-se de não se comprometer com assuntos que você não pode resolver, tente ficar de fora.

Capricórnio

ANÚNCIO

Lembre-se que seu signo é o mais forte em caráter e isso faz com que você esteja algumas vezes na defensiva em sua vida. Aprenda a se controlar e aproveite o que há de novo ao seu redor.

Cuide-se de problemas renais e infecções, procure ir ao seu médico. Não acabe com esse amor que é incondicional, lembre-se que esse tipo de pessoa sempre tem que estar ao seu lado.

Tome cuidado para não falar sobre o que contam em segredo para não causar fofocas, seja um pouco mais discreto. Um passeio e omentos em família.

Aquário

Três dias analisando as mudanças necessárias para sua vida. Lembre-se que você está passando por uma fase de prosperidade e deve aproveitar ao máximo e o que você tem que fazer primeiro se livrar de pensamentos negativos e amizades tóxicas.

Boa sorte e um convite. Seu carisma faz com que você atraia clientes ou oportunidades de trabalho. Um amor do passado retorna.

Você faz as mudanças necessárias em sua casa. Você saberá de uma doença de alguém e o apoiará. Tente dormir mais nestes dias para que suas forças sejam renovadas ao máximo. Cuide-se de problemas intestinais ou tente não comer tanto na rua.

Peixes

Fim de semana de muitas mudanças na vida pessoal e renovações de energias positivas, você finalmente deixa para trás tudo que estava machucando e também decide mudar de atitude.

Lembre-se que a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é mudar de emprego e não ser vítima de muitas energias negativas e pessoas ruins. Chegarão bons conselhos.

Uma viagem ou momento que marcará a entrada em uma fase de energia positiva, então aproveite para que tudo o que você deseja fazer se realize. Para os piscianos solteiros, esses serão dias excelentes para encontrar o amor.