Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 8 a 10 de agosto de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Leão

Um amigo o procura para fazer um convite. Vá em frente, será muito bom para você financeiramente. Se você está solteiro, este fim de semana trará muitos amores fugazes e apaixonados.

Se for beber álcool, faça-o com moderação para não ficar de ressaca moral. Você fará uma viagem curta em breve. Um fim de semana de comemorações. Você recebe vários presentes que não esperava.

Lembre-se de que seu signo é um dos mais festivos do zodíaco, e a desculpa perfeita é seu aniversário. Apenas tente não trazer à tona amores passados para evitar problemas com seu parceiro atual.

Tenha cuidado ao dirigir e mantenha sempre a calma.

Virgem

ANÚNCIO

Você resolve documentos. Um convite. Novos estudos. Domingo é hora de viajar e visitar amigos ou familiares para relaxar e se divertir.

Cuidado com uma traição. Tenha cuidado e não fale muito sobre seus planos. Um fim de semana para se sentir e estar no seu melhor.

Lembre-se de que seu signo está no seu melhor neste mês, e isso ajuda a renovar suas energias positivas e atrair sorte.

Lembre-se de que você precisa administrar bem suas despesas. Cuidado com dores nas costas e no pescoço; há muita tensão. Tente se exercitar mais e evite café e refrigerantes.

Libra

Às vezes você se deixa levar pelos seus impulsos e isso causa problemas na sua vida pessoal. No amor, lembre-se que para ter um parceiro estável você tem que saber controlar o que diz e faz.

Todos os planos que você tem para projetos podem se realizar. Você recebe um convite para um casamento. Conversas com um ex para fechar esse círculo.

Você descobrirá sobre a operação de alguém. Tente conversar com seus colegas de trabalho e se coordenar melhor para dar continuidade aos projetos que você tem. Não se envolva com amores proibidos

Escorpião

Acontecerá a revolução total em tudo ao seu redor. Reformas. Lembre-se de que seu signo sempre gosta de viver bem e em ordem, então aproveite seu tempo livre para organizar isso.

Você terá um pequeno desentendimento com seu parceiro ou alguém que você ama. Tente não falar muito e seja mais calmo.

Nesta sexta-feira, você tem uma reunião de última hora para fazer mudanças de emprego. Continue estudando. Será um fim de semana mais divertido, apenas tome cuidado com despesas extras e tente economizar o máximo que puder.