Confira as revelações do tarot, desta sexta-feira (8), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Desapegar significa abrir espaço para algo melhor. Se o seu coração o impele a continuar no caminho do desapego, confie nele. Há paz à sua espera por trás do ato de libertação. Agora, deixe a liberdade ter prioridade sobre o conforto.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Seu sorriso, sua presença e seu esforço importam mais do que você imagina. Seu próprio ato de compartilhar sua luz tocará alguém automaticamente. Às vezes, até os pequenos momentos contam. Deixe a alegria guiá-lo pelo mundo, e você certamente inspirará com pouco esforço.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Encha-se de energias positivas para elevar seu espírito. Você tem conquistado; deixe que a alegria o inunde pelo menos hoje. É um dia para simplesmente relaxar, refletir e apreciar a companhia daqueles que “parecem em casa”.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Esteja aberto agora para aprender com alguém e compartilhar o que você sabe. Suas habilidades e insights são importantes: não os esconda. Há algo novo para aprender conversando, fazendo ou simplesmente observando. Mesmo um pequeno passo à frente é a sua evolução.

Texto com informações do site Hindustan Times