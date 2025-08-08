As revelações do tarot desta sexta-feira (8) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta sexta-feira (8), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Sua intuição está aguçada neste momento – confie nela sem questionar. Você não precisa responder a ninguém por suas escolhas. Mantenha a calma, tendo em mente que a resposta se apresentará assim que você estiver em silêncio o suficiente para recebê-la.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Confie nos pequenos passos que você está dando. O que você plantar com cuidado agora trará resultados significativos no final. Descanse se necessário; não desista. O ritmo calmo e constante em que você está entrando está funcionando mais do que você imagina.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Embora o caminho possa não ser visível, tenha fé que o universo está ao seu lado. Diga sim a algo que faça sua alma dançar, mesmo que você não tenha ideia do que acabou de dizer sim. Você está pronto para explorar, aprimorar e se surpreender. Às vezes, só essa fé é necessária.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Expresse sua voz ou visualize com sua visão e crie com sua habilidade: chegou a hora de liberar essa magia com total confiança. O mundo precisa da sua centelha. Indague agora, inicie algo agora, aprenda algo a si mesmo; deixe sua magia fluir em toda a sua glória. Você é mais capaz do que imagina — acredite nisso com todas as suas forças.

Texto com informações do site Hindustan Times