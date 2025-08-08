As revelações do tarot desta sexta-feira (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta sexta-feira (8), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Redefina seus objetivos com intenção, em vez de pressão. Você não precisa correr atrás da resposta, porque às vezes a quietude se torna a resposta. Confie que o silêncio também tem um propósito. Ao desacelerar, você será capaz de olhar para o futuro com clareza e força interior.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Deixe a paixão guiá-lo, mesmo que seja apenas uma pequena expressão criativa de uma ideia. Não espere pela oportunidade perfeita; é ela. Quando você segue o que desperta seu coração, todo o resto se encaixa. Acredite que sua energia tem o poder de iniciar algo belo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Não precisa se apressar; confie no processo. Cada passo traz clareza emocional? Mesmo que seja pequeno, conta. Liberte-se do que você superou. Abra espaço para o que te faz sentir mais leve. Seu espírito está pronto para águas calmas.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Seja fiel a si mesmo, e seu calor humano desencadeará um círculo no qual os outros se sentirão seguros para fazer o mesmo. Permita que sua gentileza e afeição brilhem. Seu espírito doce criará laços profundos e duradouros.

Texto com informações do site Hindustan Times