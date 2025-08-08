A cor que mais atrairá sorte para cada signo este fim de semana

Mais um fim de semana chegou e cada signo do zodíaco terá uma cor que atrairá mais sorte em suas vidas.

Confira qual é:

Áries

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o azul.

Touro

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o verde.

Gêmeos

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o laranja.

Câncer

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o vermelho.

Leão

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o verde.

Virgem

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o vermelho.

Libra

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o azul.

Escorpião

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o verde.

Sagitário

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o vermelho.

Capricórnio

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o vermelho.

Aquário

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o laranja.

Peixes

A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o azul.

