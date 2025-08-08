A cor que mais atrairá sorte para cada signo este fim de semana

Mais um fim de semana chegou e cada signo do zodíaco terá uma cor que atrairá mais sorte em suas vidas.
ANÚNCIO
Confira qual é:
Áries
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o azul.
Touro
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o verde.
Gêmeos
ANÚNCIO
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o laranja.
Câncer
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o vermelho.
Leão
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o verde.
Virgem
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o vermelho.
Libra
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o azul.
Escorpião
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o verde.
Sagitário
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o vermelho.
Capricórnio
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o vermelho.
Aquário
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o laranja.
Peixes
A cor que atrai mais sorte para o seu signo no fim de semana é o azul.
Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!