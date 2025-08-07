Sapatos baixos que você não deve usar, segundo Carolina Herrera: não são femininos e não têm classe

Quando você quer usar sapatos baixos confortáveis, pensa em muitas opções, mas existem alguns que são os piores, e até Carolina Herrera diz isso.
Eles podem parecer elegantes para você, mas não são; eles só prejudicam sua classe e elegância, e você não deve usá-los.
É por isso que estamos dizendo quais sapatos baixos você não deve usar, ou pelo menos é melhor evitá-los em eventos ou ocasiões elegantes.
Quais sapatos baixos você nunca deve usar, segundo Carolina Herrera
Tênis
Os tênis estão entre os sapatos mais confortáveis, mas não são nada elegantes, e para Carolina Herrera, usá-los é imperdoável, pois prejudicam a classe e a elegância, não importa como você os estilize.
“Eu não ando de tênis, mas sim de sapatilhas. Isso te deixa com um visual esquisito, como aquelas pessoas que vão à academia, vestem uma calça de moletom e, de repente, a vestem de novo para sair. Ficam horríveis! Tudo tem seu tempo”, disse a estilista.
Mocassins
Mocassins são formais e elegantes, mas não melhoram sua imagem, pois não a deixam com um visual feminino ou glamoroso.
Esses sapatos fechados são os piores que você pode usar, com ou sem meias; de qualquer forma, eles prejudicarão sua imagem.
Sandálias Rasteirinhas
Sandálias Rasteirinhas são muito confortáveis e as favoritas de todos, mas você deve evitá-las. Elas não são aprovadas por estilistas famosos, pois não acrescentam elegância.
Não importa como você os estilize, eles sempre prejudicarão seu visual e sua imagem, e são os piores sapatos que você pode usar.
Sapatos Oxford
Sapatos Oxford também não são recomendados ou aprovados pela famosa estilista para mulheres, pois não são nada femininos.
Esses sapatos masculinos têm cadarços e não vão valorizar seu visual, mesmo que pareçam confortáveis.