Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira quais são:

Sagitário – Carta 2 e 30

A boa sorte chega em sua vida para fazer boas mudanças ou abrir oportunidades em seu caminho. As notícias positivas chegam rapidamente e é hora de aproveitar essa energia para correr atrás dos objetivos.

Capricórnio – Cartas 12 e 24

Cuidado com gente que abusa da sua confiança e bondade. Algumas pessoas querem tirar as coisas dos outros e não medem esforços para isso. Proteja-se e vá atrás das coisas boas que pode conquistar no presente, deixando o passado de lado.

Aquário– Cartas 31 e 12

Cuidado com aquilo que parece bom para ser verdade ou pessoas que podem ser traiçoeiras. É hora de se prevenir de roubos, perdas e desgastes que são perigosos para você. Atente-se a intuição e seja inteligente.