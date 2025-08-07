Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião. Confira quais são:

Leão – Cartas 31 e 12

Cuidado com aquilo que parece bom para ser verdade ou pessoas que podem ser traiçoeiras. É hora de se prevenir de roubos, perdas e desgastes que são perigosos para você. Atente-se a intuição e seja inteligente.

Virgem – Cartas 1 e 23

Seu caminho vai ficando cada vez mais firme e a sorte estará a seu favor. Apenas continue tomando decisões sabias e potencializando suas virtudes, pois isso será reconhecido.

Libra – Cartas 9 e 36

Toda ausência é sofrida, mas algumas são necessárias para que novos caminhos possam se abrir. Existe muita estrada que só uma pessoa pode trilhar e ao chegar ao destino ela percebe o quanto aquilo que ficou para trás serviu de combustível para conquistar coisas novas. Abra os olhos para chegar as novas oportunidades que se apresentam e deixe o passado que se foi de vez.

Escorpião – Cartas 29 e 35

Lembre-se sempre que tudo na vida tem o seu tempo e nada dura para sempre. Sua vitória é sobre aquilo que trará abundância e não sobre não perder nada durante a trajetória. Algumas finalizações necessárias se tornam ainda mais evidentes.