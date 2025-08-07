Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira quais são:

Áries - Cartas 25 e 18

É hora de ter mais cuidado com gente que só atrasa a sua vida ou com a tendencia a seguir a onda de pessoas ou hábitos que só trazem dor, arrependimento e perdas. Muita coisa pode ter ficado no passado porque ali é seu lugar. Chegou a hora de crescer e fazer boas escolhas para não lamentar depois.

Touro - Cartas 25 e 18

É hora de ter mais cuidado com gente que só atrasa a sua vida ou com a tendencia a seguir a onda de pessoas ou hábitos que só trazem dor, arrependimento e perdas. Muita coisa pode ter ficado no passado porque ali é seu lugar. Chegou a hora de crescer e fazer boas escolhas para não lamentar depois.

Gêmeos – Cartas 19 e 21

Amor é flor para ser regada e quando ela pragueja precisa de cuidado extra. No entanto, a responsabilidade é individual e cada um faz suas escolhas. Tem vícios e dificuldades gerando problemas, mas a teimosia e insistência de alguém disso não ajuda a resolver as coisas. O outro lado quer compromisso. Os caminhos só se alinham se alguém decidir mudar e isso é impossível de obrigar.

Câncer – Cartas 18 e 4

Não se deixe enfeitiçar sempre pelas mesmas ilusões. Você pode receber notícias do passado ou de alguém distante, mas deve estar atento para entender como isso acrescenta positivamente ou negativamente em sua vida.