Confira as revelações do tarot, desta quinta-feira (7), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma onda de curiosidade pode despertar seu interesse por novas áreas — siga esse impulso com propósito.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Se a motivação diminuir, divida tarefas grandes em menores para evitar o esgotamento.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca: redefinir sua rotina pode ajudar a reavivar seu ritmo e entusiasmo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A recomendação é: dividir objetivos maiores em etapas menores pode restaurar seu foco e motivação.

