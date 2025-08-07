Confira as revelações do tarot, desta quinta-feira (7), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro
Uma onda de curiosidade pode despertar seu interesse por novas áreas — siga esse impulso com propósito.
Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro
Se a motivação diminuir, divida tarefas grandes em menores para evitar o esgotamento.
Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro
O tarot destaca: redefinir sua rotina pode ajudar a reavivar seu ritmo e entusiasmo.
Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março
A recomendação é: dividir objetivos maiores em etapas menores pode restaurar seu foco e motivação.
Texto com informações do site Hindustan Times