Horóscopo

As revelações do tarot desta quinta-feira (7) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Fique ligado no que vem aí!

Tarot
Crédito (Imagem de Rosie por Pixabay)
Por Wellington Silva

Confira as novas revelações do tarot, desta quinta-feira (7), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot recomenda: reconecte-se com sua motivação principal para se realinhar com seu propósito.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Nesta fase, a clareza mental ajuda a reforçar sua autoconfiança; confie em sua preparação e tome medidas.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca: se o progresso parecer lento, use esse tempo para reorganizar e realinhar seus objetivos de aprendizado.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Preste atenção aos detalhes, pois mesmo pequenos erros podem se tornar uma bola de neve se não forem corrigidos.

Texto com informações do site Hindustan Times

ANÚNCIO

Tags

Últimas Notícias