As revelações do tarot desta quinta-feira (7) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta quinta-feira (7), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot recomenda: reconecte-se com sua motivação principal para se realinhar com seu propósito.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Nesta fase, a clareza mental ajuda a reforçar sua autoconfiança; confie em sua preparação e tome medidas.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca: se o progresso parecer lento, use esse tempo para reorganizar e realinhar seus objetivos de aprendizado.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Preste atenção aos detalhes, pois mesmo pequenos erros podem se tornar uma bola de neve se não forem corrigidos.

Texto com informações do site Hindustan Times