As revelações do tarot desta quinta-feira (7) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

(Imagem de Céline Martin por Pixabay)

Confira as revelações do tarot, desta quinta-feira (7), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot destaca: Confie que a paciência leva à clareza, mesmo quando as coisas parecem confusas.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A recomendação é: Deixe a paixão guiá-lo quando a lógica parecer limitante.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Reduzir as distrações digitais pode ajudá-lo a recuperar o foco que você estava perdendo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Se seus objetivos parecerem fora de alcance, tente visualizar o sucesso para reacender sua motivação.

Texto com informações do site Hindustan Times