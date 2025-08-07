Adeus, loiros! A coloração Aperol Spritz é a tendência da estação: oferece uma mudança estilosa e elegante

É elegante, é único e, acima de tudo, é TRENDY! A coloração capilar “Aperol Spritz” está causando sensação nos salões de beleza por sua proposta que desafia os loiros clássicos e técnicas como a balayage. É ideal para quem busca uma mudança de visual que abrace a criatividade e a clareza, uma transformação que atrairá todos os olhares.

Sabemos que uma das decisões mais importantes que uma mulher toma é a que ela toma em relação ao seu cabelo. Ele é uma parte essencial da nossa aparência, então qualquer passo em falso pode resultar em caos ou em um sucesso retumbante que cativa quem está ao seu redor.

Embora tomar esse tipo de decisão nunca seja fácil, aqui está uma proposta que renasce em 2021, se o que você busca é uma mudança significativa de visual, algo que seja visível, não discreto, mas que abrace a elegância de uma forma completamente diferente.

Tintura Aperol Spritz Pinterest

Se você está pronta para dar esse passo e transformar seu visual, então você veio ao lugar certo. Aqui você encontra uma opção que pode se tornar sua nova obsessão e que, sem dúvidas, fará com que você a considere entre suas principais alternativas para aquela mudança que tanto espera.

O que é a cor de cabelo Aperol Spritz?

Aperol Spritz Hair é o tom vibrante que está bombando na moda em 2025. Quer um visual radiante, moderno e ousado nesta temporada? O novo must-have em coloração capilar não vem das passarelas, mas direto do seu copo favorito.

Isso mesmo, o tom inspirado neste icônico coquetel italiano está conquistando os cabelos e as redes sociais. Então, bem-vindos ao mundo do “Aperol Spritz Hair”, a tintura laranja com tons avermelhados e dourados que está ditando tendência para 2025.

Inspirado nos tons efervescentes do coquetel clássico do verão (uma mistura de Aperol, prosecco e água com gás), este tom combina laranja acobreado, toques de coral e subtons dourados, criando um efeito quente, cintilante e ultra elegante.

Tintura Aperol Spritz Pinterest

Das passarelas como a da Jacquemus aos reels do TikTok, a cor de cabelo Aperol Spritz é o tom que esbanja verão, alta vibe e ousadia! Celebridades como Zendaya, Gigi Hadid, Phoebe Dynevor e a influenciadora francesa Camille Yolaine já flertaram com versões desse tom.

Em quem a cor de cabelo Aperol Spritz fica bem?

Combina com quase todos os tons de pele — sim, até mesmo tons de pele mais frios podem arrasar com subtons mais sutis — e é perfeita para quem quer fugir do loiro clássico ou do ruivo tradicional e optar por algo mais fresco, vibrante e moderno.

A coloração capilar Aperol Spritz é mais versátil do que parece e pode favorecer diversos tons de pele e tipos de cabelo, se a tonalidade for escolhida corretamente.

Tintura Aperol Spritz Pinterest

É um tom que se destaca no sol, ideal para férias, festivais e looks de verão. Também funciona com bases claras e médias, usando técnicas como balayage, ombré ou full-color. Além disso, tem um toque retrô-chic perfeito para os looks boho ou parisiense que todos nós amamos.