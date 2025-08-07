4 tipos de mechas shatush que você deve usar aos 40: ilumina seu rosto e te faz parecer que tem 20

Este tipo de mechas são modernas e elegantes

Um novo tipo de mechas chegou em 2025 para te impressionar, principalmente se você tem 40 anos ou mais: as mechas shatush.

Essas mechas são fáceis de criar e manter e consistem em descolorir o cabelo da raiz às pontas, clareando seu tom natural em até três tons.

Dessa forma, você consegue um visual natural, sutil e moderno, baseado no seu tom de cabelo. Elas são usadas em mechas bem finas, deixando você com uma aparência jovem e bonita.

4 Tipos de Mechas Shatush que Você Deve Experimentar aos 40 para Iluminar o Rosto e Aparentar 20 Anos

Dependendo do seu tom de cabelo, você pode experimentar algumas tonalidades que te beneficiarão aos 40 anos, e nós te mostraremos quais são.

Mechas Shatush Mel

Uma tonalidade que vai te ajudar a rejuvenescer aos 40 anos é o mel, então você pode experimentar mechas nesse tom se o seu cabelo permitir.

Esse tom também é sexy e elegante, e fica bem em cabelos longos ou curtos, de qualquer forma ele realçará sua beleza e suas características.

Mechas Shatush Loiras

As mechas shatush loiras são uma das mais recomendadas para quem tem mais de 40 anos, pois iluminam o rosto, ajudando a amenizar alguns anos de aparência.

Então, se você quer renovar seu visual em 2025, pode usar este tom encantador e dar vida e movimento ao seu cabelo.

Mechas Shatush Cobre

O tom cobre é elegante e jovial, e é ideal para usar com suas mechas shatush para um visual natural e moderno.

Portanto, é um tom perfeito para uma mudança de visual aos 40 anos e para dar vida ao seu cabelo e rosto com mechas tão naturais quanto estas.

Mechas Shatush Chocolate

Você também pode experimentar mechas Shatush em tom chocolate se quiser renovar o visual de forma sutil e bem natural.

Dessa forma, você pode dar um toque especial ao seu visual sem exageros. Você terá um visual muito natural, jovem e moderno, além de sexy e elegante, que certamente impressionará.