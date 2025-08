O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira mais:

Leão – Carta 5 de Espadas

Cuidado com roubos ou pessoas tentando passar a perna em você. Fique atento as oportunidades e situações para prevenir dificuldades.

Virgem – Carta 9 de Copas

Hora de saber o que é ilusão e o que é real. Não deposite todas as suas fichas e esforços em projetos que são construídos pelas fantasias. As bases precisam ser concretas e sólidas, principalmente quando se trata da vida amorosa.

Libra – 8 de bastos

Uma relação importante pode nascer e ser marcada por sentimentos mais estáveis, seja no amor ou na amizade. As portas do trabalho também podem ser abertas com a ajuda de algum contato.

Escorpião – Carta 8 de espadas

Obstáculos que exigem muito esforço. Mantenha-se focado e longe de dependências que podem afundar a sua vida.